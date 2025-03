LdC : Mohamed Salah en larmes après l’élimination face au PSG

Favori de la Ligue des champions après une belle phase de championnat, Liverpool est tombé dès les 1/8es de finale face au Paris Saint-Germain. Excellents à l’aller malgré la défaite 1 à 0, les hommes de Luis Enrique ont tenu la dragée haute aux Anglais hier soir et se sont qualifiés après une victoire 1 à 0 (1-1, au score cumulé) et une séance de tirs au but dominée par Gianluigi Donnarumma.

Après ce résultat, les Parisiens étaient aux anges. En revanche, le club de la Mersey était abattu. Cela a été le cas de Mohamed Salah (32 ans). Brillant cette saison, le Pharaon n’a pas été à la hauteur des évènements à l’aller comme au retour. Touché après l’élimination des siens, le joueur égyptien, qui a peut-être joué son dernier match de C1 avec son club puisqu’il est en fin de contrat et qu’il n’a pas encore prolongé son bail, a été aperçu en pleurs par le Daily Mirror. Il n’était pas le seul puisque son coéquipier Darwin Nuñez était aussi très ému.