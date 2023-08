Tom Brady entre au capital de Birmingham !

Fraîchement retraité, Tom Brady n’en a pas terminé avec le sport. La légende du football américain a décidé de s’offrir un nouveau défi en entrant au capital de Birmingham. En effet, le meilleur joueur de l’histoire de la NFL (7 titres au Superbowl) est devenu le nouvel actionnaire minoritaire du club anglais qui a terminé au dix-septième rang de Championship (D2 anglaise), la saison dernière.

« Nous y voilà ! Je ne pourrais pas être plus excité de faire partie de la famille des Blues. C’est une ville et un club en pleine ascension et j’ai hâte de découvrir l’atmosphère de St Andrew’s… La route a été longue pour Birmingham, mais ces fans n’ont jamais cessé d’y croire. Nous avons une chanson qui dit "quoi qu’il arrive, continuez". Je serai sur cette route avec vous », s’est réjoui Tom Brady. Au passage, un communiqué de Knighthead Capital Management précise que l’ex-quarterback âgé de 46 ans « deviendra président du nouveau conseil consultatif, directement en lien avec le conseil d’administration du club et les membres de l’équipe dirigeante du club ».