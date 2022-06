Boca Juniors passe à l'offensive pour Arturo Vidal

En fin de contrat en juin 2023 du côté de l'Inter Milan, Arturo Vidal (35 ans) pourrait très prochainement rejoindre l'Argentine et Boca Juniors. Selon les dernières informations livrées par Olé, le club argentin a d'ailleurs proposé au Chilien un contrat de trois ans, comprenant une clause de sortie après un an et demi.

La suite après cette publicité

«J'adorerais Boca Juniors, mais tout dépend de Fernando (Felicevich, son agent, ndlr)», déclarait, à ce titre, l'ancien joueur du Barça et du Bayern. S’il rejoint le Boca, Vidal ferait donc son retour sur le continent sud-américain quinze ans après l’avoir quitté. En effet, il était arrivé en 2007 au Bayer Leverkusen en provenance de Colo-Colo.