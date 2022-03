JT Foot Mercato : Kylian Mbappé sème la zizanie à Madrid

La suite après cette publicité

La tension monte entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid

Le départ de Kylian Mbappé pour la Casa Blanca fait jaser la direction parisienne depuis longtemps, mais l'espoir semblait perdurer côté PSG. Les esprits s'échauffent entre les deux clubs, notamment du côté des présidents qui ont vu leur relation se refroidir au fil du temps. Hier, les présidents Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez se sont rencontrés lors du traditionnel déjeuner d'avant-match. Sauf que les retrouvailles étaient loin d'être chaleureuses ou amicales selon RMC. Le patron du Real est arrivé très en retard, ce qui a eu le don d'agacer le board parisien. Les discussions qui ont suivis, notamment à propos de la Super League n'auraient rien arrangé. Le fait que Mbappé soit en balance entre les deux écuries ne doit pas aider non plus. Le Français a d'ailleurs fait la Une des journaux espagnols ce mercredi, car il semblait admiratif du stade Santiago Bernabéu lors de la séance d'entraînement d'avant-match.

Un club espagnol en pôle position pour signer Boubacar Kamara

La situation se complique pour l'OM dans le dossier Boubacar Kamara. Le joueur n'a toujours pas prolongé à Marseille et aurait même trouvé un accord verbal avec un club espagnol. D'après nos informations, rien n'est encore signé ni définitif, mais le milieu de terrain aurait choisi l'Atlético de Madrid. Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, aurait validé la piste pour l'été prochain. Les Madrilènes avaient déjà tenté le coup dans les dernières heures du mercato hivernal. Accord verbal mais rien de signé donc, ce qui laisse un peu d'espoir aux autres clubs qui veulent le signer, comme Newcastle ou encore Manchester United.

Kieran Trippier voit Allan Saint-Maximin remporter un Ballon d'Or

Le Ballon d'Or fait rêver les enfants du monde entier, et certains y croient encore à un certain âge. Allan Saint-Maximin en fait partie et il est soutenu par l'un de ses coéquipiers. L'ancien Niçois l'avait avoué dans une interview pour The Times en janvier. Son nouveau collègue Kieran Trippier, arrivé cet hiver chez les Magpies, est d'accord avec Saint-Maximin et y croit pour le Français : «Il y parviendra, il a toutes les capacités du monde. Il ajoutera des améliorations à son jeu, comme relâcher le ballon pour avoir une passe décisive, mais c'est un joueur de qualité. Honnêtement, je n'ai jamais rien vu de tel. Je ne sais même pas comment l'expliquer, honnêtement il est fou».

