OM : Pierre-Emerick Aubameyang savoure la qualification et envoie un message à Gennaro Gattuso

Buteur et grand artisan de la qualification décrochée par l’OM (5-3 au cumulé) face au Shakhtar Donetsk, Pierre-Emerick Aubameyang, désormais seul meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa, n’a pas manqué d’afficher sa joie quelques instants après la rencontre. Interrogé au micro de Canal +, l’attaquant gabonais a évoqué son record, tout en adressant un message fort au public de l’Orange Vélodrome. «Mon record ? Super content c’est une belle chose, mes enfants me le demandez donc je suis super content. Je pense, ce soir, qu’il faut remercier le public, il nous ont pas lâché après ce penalty et cette entame compliquée, on a changé la donne, les entrants ont fait une superbe rentrée aussi avec Sarr qui a été décisif et à la fin une belle victoire».

Relancé sur la première réussie de Jean-Louis Gasset sur le banc olympien, l’ancien buteur du Barça a également eu des mots élogieux vis à vis de son nouveau coach. «Les fondamentaux ce soir, c’est ce que le coach nous a transmis avec ses paroles et ça nous a fait du bien». Sans pour autant oublier son prédécesseur, Gennaro Gattuso… «On avait peut être besoin de ça, on a quand même une pensée pour Gattuso car on se sent tous responsables, je suis content de cette victoire et il faut continuer comme ça». Le message est passé, l’OM, de son côté, est relancé.