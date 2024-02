Ligue Europa : Aubameyang devient meilleur buteur de l’histoire de la compétition

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille affronte le Shakhtar Donetsk en 16es de finale retour de la Ligue Europa. L’occasion pour Pierre-Emerick Aubameyang d’entrer un peu plus dans l’histoire de la compétition. Depuis son arrivée à l’OM, l’international gabonais a déjà maqué 6 buts en 6 matches. Et ce jeudi soir, il a également trouvé le chemin des filets pour entrer un peu plus dans l’histoire.

Depuis le début de sa carrière, Aubameyang a désormais inscrit 31 buts en C3. Il devient désormais le seul meilleur buteur de l’histoire de la compétition. La semaine dernière, il avait ainsi égalé le record détenu par Radamel Falcao. Un bel accomplissement pour l’attaquant de 34 ans qui espère donc que ce but permettra à l’OM de se qualifier au prochain tour.