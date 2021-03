Euro Espoirs : les Pays-Bas et l'Allemagne filent en quarts

La troisième et dernière journée de la phase de poules de cet Euro Espoirs démarrait ce mardi, avec deux duels de la poule A. Et surtout, avec du suspense. Le premier opposait l'Allemagne à la Roumanie, le leader face au deuxième, tous deux à quatre points. Et les deux équipes se sont quittées sur le score de 0-0, ce qui fait les affaires de la sélection germanique, qui termine deuxième du groupe, alors que les Roumains prennent la porte.

Dans l'autre rencontre, les Pays-Bas, qui cherchaient un ticket pour le prochain tour, défiaient la Hongrie, éliminée d'office. Et ça c'est plutôt bien passé pour les petits oranje, qui se sont imposés sans trop trembler sur le score de 6-1. De Wit, Boadu, le Lillois Sven Botman, Brobbey et Gakpo par deux fois ont inscrit les buts de leur équipe, alors que Bolla, sur penalty, avait inscrit le but de l'honneur. Les Pays-Bas s'emparent de la première place du groupe et iront en quarts.