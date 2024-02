Liga : Girona tombe dans le piège de Bilbao

Ce lundi soir, le match de clôture de la 25e journée de Liga a opposé l’Athletic Bilbao (5e, 46 points) à Girona. Deuxième avec 56 points avant le coup d’envoi de la rencontre, le club espagnol avait l’occasion de réduire la distance avec le Real Madrid (1er, 62 points). Mais les choses ont mal débuté pour Girona. Après une mauvaise relance d’Aleix Garcia dans l’axe, Berenguer a marqué du gauche dès la 2e minute (1-0).

La suite après cette publicité

Malgré les tentatives de part et d’autre, le score n’a pas bougé jusqu’à la pause. En deuxième période, Tsygankov a égalisé à la 49e (1-1) avant que Berenguer s’offre un doublé (2-1, 56e). Puis, Bilbao a creusé l’écart grâce à un but d’Iñaki Williams à la 60e. Girona n’a pas lâché le morceau et a réduit le score par l’intermédiaire d’Eric Garcia, auteur d’un but de la tête (3-2, 75e). Alors que Dovbyk a été proche d’égaliser dans les arrêts de jeu (90e+2), Girona s’est finalement incliné 3 à 2 et a fait une très mauvaise opération. Le club, toujours deuxième de Liga, est toujours à 6 points du Real Madrid. De son côté, Bilbao se rapproche de l’Atlético de Madrid.