Le plan B du Barça en cas d'échec pour Erling Haaland, un coach se porte officiellement candidat pour Manchester United

Le «nouveau Zlatan» comme plan B

Comme on vous l'a expliqué hier matin, la priorité absolue du FC Barcelone pour cet été est le Norvégien Erling Haaland. Mais conscient que ce dossier sera ô combien complexe, les dirigeants du club culé multiplies les pistes. Et comme nous l'apprend Sport dans son édition du jour, le plan B se nomme Alexander Isak, l'attaquant de la Real Sociedad. Une piste non moins onéreuse puisque la clause libératoire de celui que l'on surnomme le «nouveau Zlatan» est de 80M d'euros. Mais l'envie de joueur de rejoindre la Catalogne pourrait faciliter les négociations.

Wayne Rooney se porte candidat

Le choix du futur entraîneur de Manchester United risque de faire l'actualité durant de longs mois. Hier, on vous expliquait que le vestiaire des Red Devils réclame Mauricio Pochettino. Mais en haut lieu, la piste préférentielle se nomme Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne, comme le rapporte le Daily Mirror. De son côté, le Manchester Evening News placarde sur sa Une le rêve de Wayne Rooney, la légende des Red Devils, qui est d'entraîneur son club de cœur.

Le carton rouge surréaliste de Gabriel Martinelli

Arsenal s'est imposé sur la plus courte des marges hier face à Wolverhampton (0-1). Un but du défenseur Gabriel a suffi au bonheur des Gunners. Mais la rencontre a été marquée par l'incroyable carton rouge récolté par Gabriel Martinelli. L’attaquant brésilien a reçu un carton rouge pour deux fautes sur une même action. De quoi faire halluciner le coach Mikel Arteta qui a déclaré : «je n'ai jamais vu ça. J'ai passé 8 ans dans ce pays et je n'ai jamais rien vu de tel.»