Manchester United : Phil Jones refuse de laisser le 4 à Raphaël Varane

Raphaël Varane s'est engagé avec Manchester United ce dimanche pour les quatre prochaines saisons en provenance du Real Madrid contre un chèque de 40 millions d'euros. À sa présentation à Old Trafford avant la réception de Leeds, le défenseur central de 28 ans a salué les supporters mancuniens avec le numéro 19, qu'il a donc choisi pour la saison à venir. Mais ce n'était pas réellement son premier choix...

La suite après cette publicité

D'après les informations du Manchester Evening News, le champion du monde 2018 aurait demandé à porter le 4, qui appartient actuellement à Phil Jones. Cependant, l'Anglais a refusé de céder son numéro au nouveau venu, lui qui n'a pas joué depuis plus d'un an et demi avec les Red Devils. Il gardera donc le 19 d'Amad Diallo (en partance de prêt) qu'il a porté à ses débuts au Real Madrid en 2011.