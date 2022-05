Le conseil de Jean-Pierre Papin à Kylian Mbappé

L'avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres alors que, d'après nos informations, le Français devrait annoncer son choix ce week-end. Ayant également connu la pression d'un gros transfert en 1992 lorsqu'il quittait l'OM pour l'AC Milan, Jean-Pierre Papin estime que si Kylian Mbappé a un rêve, il doit tout faire pour le réaliser : «il n'y a pas eu de gestion particulière. Ça s'est fait pratiquement en cinq jours et ça a été réglé en cinq jours (son transfert à Milan). Aujourd'hui, malheureusement, on fait durer le plaisir. Sur le choix de son club, je pense que quand un joueur a un rêve, il faut qu'il le réalise. S'il ne le fait pas, il le regrettera toute sa vie. »

Également interrogé par RMC sur les possibles appréhensions au moment d'un gros transfert, JPP estime qu'elles n'ont pas lieu d'être si le travail a été fait en amont : «on ne doit pas en avoir. Quand on doit se quitter et qu'on a fait tout ce qu'on a fait avant, on ne doit pas avoir peur de quoi que ce soit. Je ne sais pas si Kylian a peur ou pas, mais aujourd'hui il doit prendre sa décision, lui seul. Si son rêve est d'aller au Real, qu'il y aille. Si son rêve est de rester au PSG... Qu'il le fasse rapidement.»