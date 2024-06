Portugal : Vitinha remercie Conceição

Si le Portugal s’en est sorti contre les Tchèques (2-1), il le doit en partie à Vitinha, élu homme du match par nos soins. S’il n’a pas marqué, le Parisien a réalisé un match plein dans l’entrejeu. Il aura été l’un des rares à prendre des initiatives balle au pied et a essayé de changer le rythme de son équipe un peu trop lent. Au micro de beIN Sport à la fin de la rencontre, le joueur de 24 ans a surtout salué l’état d’esprit des siens et la qualité des entrants sur le terrain.

La suite après cette publicité

«Rien n’était plus important que la victoire. Nous voulions montrer notre force et bien sûr, nous préférons gagner mais ça montre notre force de caractère, ne pas paniquer quand nous sommes menés, surtout après un superbe but tchèque. Nous avons gardé la tête froide, nous n’avons jamais cessé d’y croire et Chico (Francisco Conceição, ndlr) a marqué le 2-1. Il faut saluer les joueurs qui sont entrés. Ça montre la qualité de notre équipe.»