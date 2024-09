Serie A : Dusan Vlahovic porte la Juventus Turin contre le Genoa

Ce samedi, la Juventus Turin se déplaçait sur la pelouse du Genoa pour s’emparer provisoirement de la première place en Serie A. N’ayant toujours pas encaissé le moindre but cette saison en championnat, la Vieille Dame s’avançait donc avec des certitudes rassurantes. En première période, les hommes de Thiago Motta n’ont pourtant pas su faire la différence. Dominateurs, les Bianconeri n’ont pas su procurer des actions suffisamment dangereuses pour ouvrir le score. La délivrance est arrivée en seconde période.

Après une main naïve de De Winter, la Juve a hérité d’un penalty logique. Face à Gollini, Dusan Vlahovic n’a pas tremblé pour ouvrir la marque. En forme, le buteur serbe s’est même offert un doublé quelques minutes plus tard. Lancé sur la gauche, ce dernier a contrôlé avant de marquer d’une belle frappe rasante (0-2, 55e). Après que Koopmeiners ait touché la barre (64e) et que Vlahovic ne manque de peu le cadre pour le triplé (82e), la Juventus Turin a finalement parachevé son succès solide à la 90e minute grâce au premier but cette saison de Francisco Conceicao sur un service de Khephren Thuram (0-3). Avec ce succès, la Juve grimpe à la première place. De son côté, le Genoa est seizième.