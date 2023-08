Thomas Meunier et Igor Tudor s’amusent le temps d’un selfie

Thomas Meunier et Igor Tudor étaient proches d’évoluer sous le même pavillon, mais l’histoire en a décidé autrement. La saison dernière, le latéral du Borussia Dortmund a été annoncé à plusieurs reprises dans le viseur de l’Olympique de Marseille où officiait le Croate au poste d’entraîneur. Malgré ces rumeurs, le Belge a continué son aventure dans la Ruhr tandis que le technicien de 45 ans a quitté son poste à l’OM moins d’un an après son entrée en fonction.

Ce mardi, les deux hommes se sont croisés pour le plus grand bonheur des internautes. Avec une pointe d’humour, Thomas Meunier a profité de l’occasion pour poster une photo sur ses réseaux sociaux en compagnie de l’ex-coach marseillais avec la légende suivante : « La comptine enfin illustrée. Thanks for the pic ». Pour rappel, l’ancien joueur du PSG poursuit sa rééducation du côté de Dortmund alors qu’Igor Tudor, sans club depuis son départ de la Canebière, est ouvert à un nouveau défi.