Le futur de Presnel Kimpembe au PSG n’est pas du tout assuré

Le PSG a officialisé hier la venue de Willian Pacho. L’Équatorien débarque en provenance de l’Eintracht Francfort contre 45 M€ (40 M€ + 5 M€ de bonus). À 22 ans, il vient renforcer un poste où la concurrence ne manque pas entre les présences de Marquinhos, Skriniar, Beraldo, Lucas Hernandez ou encore Presnel Kimpembe. Les 6 éléments à ce poste sont tous internationaux, c’est dire la densité. Et Pacho est déjà la 4e recrue à ce poste en 12 mois seulement (après Skriniar et Hernandez l’été dernier, et Beraldo cet hiver).

Un nouveau concurrent qui ne rassurera pas Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, tous les deux gauchers, comme leur nouveau coéquipier, et actuellement blessés. Pour le premier, ce renfort peut même être perçu comme un message du club. D’après Le Parisien, l’entourage du Français a remarqué les caractéristiques très proches de Pacho avec leur protégé. En plus d’être gaucher, l’ancien joueur du Royal Antwerp est réputé pour son agressivité dans les duels, sa puissance et une confiance affichée sur le terrain.

Ce n’est sans doute pas un hasard d’ailleurs. Ce n’est pas vraiment un secret, mais Luis Campos n’a jamais été un grand fan du joueur depuis son arrivée dans la capitale. En 2022 déjà, le dirigeant portugais avait milité pour son départ. Galtier l’en avait dissuadé et souhaitait l’avoir avec lui. En plus de ses qualités de joueur, Kimpembe symbolise la formation parisienne. Ils sont peu comme lui dans l’équipe première à s’être imposé sur la durée depuis que QSI a pris en main le club en 2011. Il est presque une exception, en plus d’être une personnalité fédératrice du vestiaire.

C’est aussi pour cela que le club l’a prolongé en décembre dernier jusqu’en 2026, alors qu’il arrivait en fin de contrat à la fin de la saison. Campos a d’ailleurs œuvré en cela mais il est toujours convaincu de son départ. En juin dernier déjà, nous faisions état de cette situation, confirmée en cette fin de mercato par Le Parisien. La direction, qui apprécie la personnalité du champion du monde 2018, ne lui a pas signifié non plus son départ. Opéré à deux reprises du tendon d’Achille et absent des terrains depuis février 2023, Presko se concentre à revenir à la compétition, lui qui a eu une petite alerte à l’entraînement. Pour cela, il n’a pas d’autre choix que de se réfugier dans le travail et d’enchaîner les séances d’entraînement.