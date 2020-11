FC Barcelone : Ousmane Dembélé a un plan pour son avenir

Les Français agitent les coulisses du Barça ! Hormis Clément Lenget, les autres joueurs tricolores du club culé font parler d'eux ces derniers mois. Traînant son spleen depuis plus d'un an maintenant, Antoine Griezmann voit ses proches voler à son secours les uns après les autres, glissant au passage des tacles à Lionel Messi. De son côté, Samuel Umtiti, lui, a traîné des pépins physiques qui ont précipité sa chute dans la hiérarchie des centraux catalans et qui poussent à présent son club à vouloir s'en séparer. Enfin, il y a le cas Ousmane Dembélé (23 ans).

Le Français a une carte à jouer cette saison

Souvent blessé depuis son arrivée en 2017, celui qui avait été recruté pour compenser le départ de Neymar au PSG a connu des hauts et surtout pas mal de bas en trois ans. Ce qui a poussé les pensionnaires du Camp Nou à clairement envisager son départ lors du dernier mercato estival. Manchester United était le club le plus intéressé à l'idée de relancer Dembouz. Un temps réfractaire à l'idée de s'en aller, le Français, convaincu par Paul Pogba, avait apparemment accepté de rejoindre les Red Devils expliquait Mundo Deportivo le 2 octobre dernier. AS parlait même d'une opération comprise entre 50 et 60 M€.

D'autres médias, eux, assuraient qu'il s'agirait plutôt d'un prêt. Son départ devait permettre au Barça d'avancer en parallèle sur le dossier Memphis Depay. Mais finalement, Ousmane Dembélé n'a ni été transféré, ni été prêté. Le natif de Vernon, qui a toujours assuré qu'il ne partirait pas quand on l'envoyait aux quatre coins de l'Europe, est bel et bien resté en Catalogne pour y débuter donc sa quatrième saison. Un exercice 2020-21 où il a marqué 3 buts et délivré une passe décisive en 8 apparitions toutes compétitions confondues. Surtout, le Français a montré un bien meilleur visage. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Barcelonais qui ont perdu Ansu Fati sur blessure.

Dembouz est en position de force

Une blessure qui a changé la donne pour Dembouz puisque le Barça, qui voulait s'en séparer au prochain mercato, va le conserver. On pourrait donc se dire que ce dossier est clos pour le moment. Mais ce jeudi, Sport l'a relancé. En effet, le média catalan a fait un large point sur l'avenir et surtout la prolongation d'Ousmane Dembélé. Il est ainsi expliqué que les Blaugranas ont eu des contacts informels avec l'entourage du joueur tricolore depuis la fermeture du dernier mercato. Et ces premiers échanges n'auraient pas vraiment rassuré les dirigeants. Ces derniers sont pessimistes et pensent que la stratégie du joueur est de ne pas prolonger et de partir libre à la fin de son bail en juin 2022.

Ce qui lui permettrait de négocier avec le club de son choix. Dans l'embarras, le FC Barcelone sait qu'il ne sera pas en position de force et ne sait pas par quel bout prendre ce dossier explique Sport. En proie à des difficultés financières, les Catalans ne peuvent pas se permettre de laisser partir un élément acheté officiellement 105 M€. À moins d'une vente au rabais l'été prochain, histoire de gagner quelques sous... Ce qui est certain, c'est que le Barça est inquiet et sait qu'il lui faudra bien gérer ce dossier capital, n'ayant pas l'avantage cette fois-ci. La balle est visiblement dans le camp d'Ousmane Dembélé cette fois-ci.