Ousmane Dembélé d'accord pour rejoindre Manchester United, les duels CR7-Messi en Ligue des champions font saliver toute l'Europe

Les duels CR7-Messi font saliver l'Europe

Bien entendu chaque supporter a regardé la composition de la poule de son équipe préférée. Mais personne n'est passé à côté de l'évènement du tirage au sort : nous aurons le droit à deux affrontements entre la Juventus et le FC Barcelone dans cette phase de groupes. Et donc à deux duels entre les deux monstres actuels de la planète foot, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Du coup, ce vendredi matin, tous les journaux sont en boucle là-dessus. Surtout en Italie où Tuttosport lâche un «finalement» en une de son édition papier. Pour le Corriere dello Sport, ce duel est devenu «un classique». Même s'il s'agira du premier affrontement entre les deux stars depuis l'arrivée de CR7 à la Juve. Pour le Quotidiano Sportivo, ce «CR7-Messi va mettre de l'or sur la phase de groupes». En Espagne, El Pais titre magnifiquement : «l'Europe récupère la rivalité du siècle». On a déjà hâte !

Ousmane Dembélé d'accord pour rejoindre MU

Est-ce que ce ne serait pas le gros dossier de ces derniers jours de mercato estival ? Depuis quelques jours, la rumeur envoyant Ousmane Dembélé à Manchester United enfle de plus en plus. Hier, certains médias expliquaient que le Français commençait sérieusement à se poser des questions sur son avenir au Barça et envisageait cette possibilité. Et voilà que ce matin, cela avance. Selon Mundo Deportivo, le champion du monde 2018 serait désormais d'accord pour rejoindre les Red Devils avant lundi soir. C'est son compatriote Paul Pogba qui l'aurait convaincu de venir à Old Trafford. Mais désormais, les deux clubs doivent négocier afin de boucler l'opération. Et ce ne sera pas chose aisée à en croire le média catalan. En effet, le Barça veut vendre son joueur et ainsi récupérer de l'argent. Mais surtout pas le prêter. MU aura-t-il les fonds nécessaires ?

La Juve d'accord avec la Fiorentina pour Chiesa

Outre Ousmane Dembélé, l'un des derniers gros coups de ce mercato nous viendrait-il d'Italie ? Selon la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport, cela avance bien pour la Juventus sur le dossier Federico Chiesa. Le joueur de la Fiorentina serait d'accord pour rallier Turin et la Viola se serait même entendue avec la Vieille Dame pour un transfert de 60 M€. Une sacrée somme que les Turinois sont prêts à mettre. Mais avant cela, ils doivent vendre comme explique les deux médias transalpins. Daniele Rugani et Douglas Costa sont les deux noms qui ressortent afin de plier bagage dans les prochaines heures. Le premier nommé serait d'ailleurs proche de Rennes.