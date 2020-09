Journal du Mercato : Manchester United lance le sprint final

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On démarre ce journal du mercato en France, où le Paris Saint-Germain continue sa quête de renfort offensif. Après les départs combinés d'Edinson Cavani (33 ans) et d'Eric-Maxim Choupo-Moting (31 ans), le PSG chercherait à les remplacer. Selon le Corriere dello Sport, Leonardo aurait coché le nom d'Arkadiusz Milik (26 ans), barré par le recrutement de Victor Osimhen (21 ans). AS ajoute que Jorge Mendes aurait également proposé les services de Diego Costa (31 ans) au board parisien. Reste à savoir désormais si le club de la capitale donnera suite à l'un de ces deux dossiers.

Du côté de Marseille, l'OM est venu aux renseignements dans le dossier Mattéo Guendouzi (21 ans). En froid avec son entraineur, la saison passée, le milieu de terrain français pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge. Selon nos informations, les Olympiens ont proposé un prêt à Arsenal pour l'ancien Lorientais. Affaire à suivre...

Les infos du jour à l'étranger

Direction l'étranger et l'Espagne où Sergiño Dest (19 ans) a passé sa visite médicale du côté du FC Barcelone, aujourd'hui. Présent en conférence de presse, ce matin, Ronald Koeman a lui-même annoncé l'arrivée du latéral américain en provenance de l'Ajax : "Sergiño Dest est en train de passer la visite médicale et doit signer aujourd'hui les contrats".

Toujours en Espagne, Thomas Lemar (24 ans) ne devrait pas s'éterniser du côté de l'Atletico de Madrid. Selon Marca, Jorge Mendes aurait été missionné pour trouver un point de chute à l'ancien Monégasque. Wolverhampton et le Bayern Munich tiendraient la corde, même si ce dernier privilégierait un prêt avec option d'achat. Une belle opportunité pour le champion du Monde 2018, qui doit plus que jamais se relancer à un an de l'Euro.

En Allemagne, le Bayer Leverkusen pousse pour récupérer Sead Kolašinac (27 ans). Selon Sky Sports, le club allemand aurait proposé 11 M€ à Arsenal pour enrôler le latéral bosnien. Une offre qui devrait satisfaire les Gunners et surtout un deal qui pourrait être bouclé dans les prochaines 48h.

De son côté, Michaël Cuisance (21 ans) devrait quitter la Bundesliga pour la Premier League. En manque de temps de jeu avec le Bayern, l'ancien milieu de Mönchengladabch devrait s'engager avec Leeds United dans les prochaines heures. Le natif de Strasbourg passerait, en ce moment même, sa visite médicale avant de parapher un bail de 5 ans. Le Bayern devrait tout de même récupérer la coquette somme de 20 M€ pour un joueur arrivé l'été dernier en Bavière.

Enfin, toujours en Angleterre, West Bromwich Albion serait entré dans la danse pour Islam Slimani (32 ans). Selon The Telegraph, les Baggies auraient fait part d'un intérêt pour le buteur algérien, auprès de Leicester. L'OL n'est donc plus le seul prétendant à la signature de l'ancien Monégasque.

Le focus du jour à l'étranger

Notre focus du jour nous emmène à l'étranger, du côté de Manchester United, bien décidé à mettre un bon coup d'accélérateur à son mercato. Et ce n'est pas le début de saison des Red Devils qui devrait rassurer la direction mancunienne.

Manchester veut donc réaliser un sprint final de folie et attirer de grands noms avant lundi prochain. Seul problème le club est toujours embourbé dans le dossier Jadon Sancho (20 ans). Dortmund se montre toujours aussi intransigeant et ne veut pas laisser partir sa pépite anglaise à moins de 120 M€, une somme que United ne souhaite, pour le moment pas mettre.

Les Red Devils ont donc activé les plans B. Selon AS, l'un d'entre eux se nommerait Ousmane Dembélé (23 ans). L'ailier du FC Barcelone serait même tout proche de rejoindre les Red Devils, a en croire le quotidien espagnol. Le Barça qui serait même prêt à accepter une offre comprise entre 50 et 60 M€ pour laisser partir le champion du Monde 2018. Par ailleurs, selon The Telegraph, Manchester United garderait un œil sur l'attaquant de Watford, Ismaïla Sarr (22 ans). Relégué avec les Hornets, l'ancien Rennais ne serait pas contre un départ et attendrait même qu'un club se manifeste.

Toujours dans le secteur offensif, les Mancuniens chercheraient un avant-centre. Avec le départ d'Odion Ighalo (31 ans) à prévoir cet hiver, ManU va devoir lui trouver un remplaçant. AS révèle que des discussions seraient en cours avec l'entourage d'Edinson Cavani (33 ans), libre de tout contrat depuis son départ du PSG. Seul souci, les prétentions salariales de l'Uruguayen auraient refroidi le board mancunien qui pourrait se tourner vers Luka Jović (22 ans), en échec du côté du Real Madrid.

Enfin, selon le Mirror, Manchester United pourrait s'immiscer dans le dossier N'Golo Kanté (29 ans). Alors que l'Inter semblait pôle position pour accueillir le milieu français, les Red Devis pourraient faire le forcing afin d'enrôler l'ancien Caennais. Dernier dossier dans le sens des arrivées, celui menant à Alex Telles (27 ans). Alors qu'un accord a été trouvé avec le latéral du FC Porto, Manchester chercherait maintenant à s'entendre avec le club portugais. Une première offre de 13 M€ aurait même été transmise aux Dragons.

Dans le sens des départs, le ménage pourrait avoir lieu. Diogo Dalot (21 ans) intéresserait la Roma, Juan Mata (32 ans) et Andreas Pereira (24 ans) sont dans le viseur de la Lazio, tandis que Sergio Romero (33 ans) pourrait, lui, rebondir à Everton ou Valence. Enfin, Tottenham garde un œil sur Jesse Lingard (27 ans) alors que Leeds pourrait tenter le coup Daniel James (22 ans).

Les principaux officiels du jour

C'est officiel, Ross Barkley (26 ans) est prêté pour la saison à Aston Villa. Barré par la concurrence à Chelsea, le milieu de terrain anglais va pouvoir retrouver du temps de jeu du côté de Villa Park.

En Ligue 1, Alfred Gomis (27 ans) s'est engagé avec le Stade Rennais. Le désormais ex-gardien du DFCO a paraphé un contrat de 5 ans avec le club breton, contre un chèque d'environ 15 M€.

Keita Baldé (25 ans) ne disputera pas la saison sur le Rocher. L'international sénégalais a été prêté un an à la Sampdoria, par Monaco. Un prêt assorti d'une option d'achat de 10 M€.

Du côté de l'OL, Youssouf Koné (25 ans) a été prêté à Elche jusqu'à la fin de la saison. Un prêt sans option d'achat du latéral gauche malien chez le promu en Liga. Les Gones qui ont également annoncé la signature du Brésilien, Lucas Paquetá (23 ans), en provenance du Milan AC. Le milieu de terrain s'est engagé jusqu'en 2025, contre un chèque de 20 M€.

Saint-Étienne a officialisé le départ de Wesley Fofana (19 ans), vers Leicester City. Le défenseur français a passé sa visite médicale aujourd'hui et devrait s'engager dans le foulée avec les Foxes. L'ASSE devrait, de son côté, percevoir au moins 40 M€.

Toujours en Angleterre, Fulham a annoncé la signature d'Ademola Lookman (22 ans). L'attaquant anglais est prêté par le RB Leipzig jusqu'à la fin de la saison.

Enfin, c'est l'officialisation principale de ces dernières 24h. Rúben Dias (23 ans) est un joueur de Manchester City. Les Skyblues ont annoncé la signature du défenseur portugais jusqu'en 2026. Un transfert évalué à 68 M€ + 3,6 M€ de bonus.

