Ça bouge dans tous les sens au FC Barcelone !

C'est l'effervescence du côté du FC Barcelone. Le départ de Nelson Semedo à Wolverhampton pour 35 M€ permet aux Blaugranas de récupérer une certaine marge de manœuvre sur le plan économique. Ils ont d'ailleurs décidé de réinvestir une partie de cette somme sur le recrutement du remplaçant de l'international portugais, Sergiño Dest. Le latéral droit international américain est arrivé en Catalogne ces dernières heures et devrait rapidement parapher son bail avec les Blaugranas.

Et ce ne sera peut-être pas la dernière recrue estivale mise à disposition de Ronald Koeman. Le dossier Memphis Depay (Olympique Lyonnais) est toujours sur la table. Manchester United est revenu à la charge pour Ousmane Dembélé ces dernières heures. Et si le champion du monde 2018 n'est pas spécialement candidat au départ, le Barça pourrait l'inviter à plier bagage par souci d'économies, résument Sport et Mundo Deportivo.

La clé Dembélé

Les promesses affichées par Pedri et Francisco Trincão depuis le début de la préparation ont fait de l'ombre au Mosquito, qui n'est pas jugé incontournable par son nouvel entraîneur. La balle est dans le camp des Red Devils, qui voient l'international tricolore comme un plan B en cas d'échec pour Jadon Sancho (Borussia Dortmund), leur véritable priorité. Si les Mancuniens passaient à l'action pour Dembouz, les pensionnaires du Camp Nou auraient des liquidités pour présenter une offre à l'OL pour Depay.

Et ce n'est pas fini ! Selon les informations de la télévision catalane TV3, les Azulgranas visent toujours Eric Garcia (19 ans), défenseur central de Manchester City, formé à La Masia. Et pour ce faire, ils proposent un pack incluant leur milieu international brésilien Rafinha (27 ans) - apprécié par le manager des Citizens Pep Guardiola mais aussi le Celta de Vigo - plus une certaine somme (dont le montant n'a pas filtré) en échange de l'axial... et d'Oleksandr Zinchenko, que les Espagnols voient comme une doublure potentielle à Jordi Alba sur le flanc gauche.

Drôle de montage

Un montage assez surprenant, qui pourrait toutefois convenir aux Skyblues. D'après le Times et le Telegraph, les Mancuniens souhaitent en effet se séparer de l'international ukrainien, milieu offensif de formation, pour accueillir un latéral gauche de métier afin de concurrencer Benjamin Mendy. Les noms de David Alaba (Bayern) et Nicolas Tagliafico (Ajax) circulent notamment dans les travées de l'Etihad.

Seul hic, les Anglais, toujours dans le viseur de l'UEFA et du fair-play financier, ont déjà beaucoup dépensé pour s'offrir Ferran Torres, Nathan Aké et Ruben Dias (environ 150 M€ bonus inclus). Les deux écuries semblent donc liées en cette fin de mercato, mais doivent attendre des liquidités fraîches pour pouvoir agir. Ousmane Dembélé pourrait, malgré lui, être la clé d'une fin de mercato tonitruante. À Barcelone... comme ailleurs !