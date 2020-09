Ousmane Dembélé annoncé à deux doigts de Manchester United !

Les choses s'accélèrent à quelques jours de la fermeture d'un marché des transferts si particulier. Alors que Manchester United cherche à recruter un avant-centre pour compléter son effectif (les noms d'Edinson Cavani et de Luka Jovic reviennent avec insistance), c'est surtout un ailier qui est attendu depuis plusieurs semaines désormais. Longtemps, le club anglais s'est cassé les dents dans le dossier Jadon Sancho, se heurtant constamment sur l'intransigeance du Borussia Dortmund de récupérer plus de 100 M€. Sky Sports indique même qu'une dernière offre a été refusée ce mardi.

Ce matin, la presse anglaise faisait écho d'un nouvel intérêt des Red Devils pour Ismaila Sarr mais ce mardi soir, c'est AS qui révèle une information de premier plan. Selon le quotidien espagnol, Ousmane Dembélé (23 ans) est tout proche de rejoindre la formation entraînée par Ole Gunnar Solskjaer. Une offre située entre 50 et 60 M€ est en passe d'être acceptée par le FC Barcelone. Les Catalans ont là une occasion inespérée de revoir leur masse salariale à la basse et de financer dans le même temps de nouvelles opérations.

Un transfert de Dembélé lancerait le jeu des chaises musicales

On pense évidemment à Memphis Depay, dont le prix exigé par l'Olympique Lyonnais a baissé pour atteindre 25 M€. Jusque là, le Barça n'avait pas les moyens de s'offrir le Néerlandais mais voilà que la situation se débloquerait. Le jeu des chaises musicales se poursuit puisque dans le même temps, les Gones vont accueillir Lucas Paqueta contre environ 20 M€, et probablement Facundo Pellistri pour 5 M€ (plus 2 M€ de bonus). Désormais barré par l'explosion d'Ansu Fati et la venue de Francisco Trincão, Dembélé n'apparaît pas comme un premier choix dans l'esprit de Ronald Koeman.

Reste maintenant à savoir dans quel état physique il arriverait à Manchester United. Constamment handicapé par les blessures (7 pépins musculaires en 3 saisons) depuis son transfert au Barça en 2017, le champion du Monde n'a jamais pu justifier les 130 M€ investis sur lui. Pas toujours sérieux et professionnel dans son comportement (il est encore arrivé en retard à l'entraînement ce lundi), Dembélé devra radicalement changer pour renouer avec le fil d'une carrière qui avait très bien démarré au Stade Rennais puis au Borussia Dortmund.