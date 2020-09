Wolverhampton casse sa tirelire pour Nelson Semedo

La suite après cette publicité

Après une saison blanche, le FC Barcelone a décidé de faire le ménage dans son effectif. À son arrivée, le nouvel entraîneur, Ronald Koeman, a dressé une liste d'indésirables. Parmi lesquels le latéral droit Nelson Semedo. International aux 14 sélections avec le Portugal, dont la cote était évaluée à 40 millions d'euros, le joueur de 26 ans apparaissait comme la solution aux problèmes de trésorerie d'un club blaugrana avide de recrues. Et ce dernier a trouvé preneur en Angleterre. Après trois saisons passées du côté de Barcelone, et à deux ans du terme de son contrat, Nelson Semedo s'est engagé pour 3 ans en faveur de Wolverhampton.

«Les Wolves annoncent l'arrivée de l'international portugais Nelson Semedo en provenance du FC Barcelone. Le latéral droit a signé un contrat qui le lie aux pensionnaires de Molineux jusqu'en juin 2023, avec une option jusqu'en juin 2025», peut-on lire sur le communiqué du club anglais. Le Barça de son côté dévoile les chiffres de l'opération : 30 M€ + 10 M€ de bonus.

Encore un coup de Jorge Mendes

Les Wolves avaient vendu Matt Doherty à Tottenham (16,8 M€) à la fin du mois d'août et devaient donc se renforcer sur le côté droit de la défense. Samedi, ils ont récupéré près de 45 millions d'euros lors de la vente de leur ailier gauche portugais Diogo Jota, 23 ans, à Liverpool. Ils ont décidé de rapidement réinvestir la somme dans le latéral du FC Barcelone, dont les intérêts sont gérés par la société Gestifute, dirigée par le super-agent lusitanien Jorge Mendes. Un homme d'affaires qui fait la pluie et le beau temps du côté de Wolverhampton, club au sein duquel il gère notamment les intérêts des joueurs Daniel Podence, Rui Patricio, Pedro Neto, João Moutinho et Vitinha, et du coach, Nuno Espirito Santo.

Formé au Sport União Sintrense, Nelson Semedo avait rejoint la réserve de Benfica à 19 ans en 2012. Trois plus tard, c'est en équipe première qu'il se distinguait. Après avoir disputé 128 matches avec Benfica (63 en réserve, 65 avec l'équipe première), Nelson Semedo avait quitté Lisbonne et rejoint Barcelone à l'été 2017, contre un joli chèque de 35,7 millions d'euros. En trois saisons chez les Blaugranas, le latéral droit aura participé à 124 matches (2 buts, 11 passes), souvent en balance avec Sergi Roberto. Il part en ayant remporté 2 Ligas, 2 Coupes d'Espagne et 1 Supercoupe d'Espagne.