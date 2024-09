Le Real Madrid blinde Andriy Lunin

Titulaire une bonne partie de la saison l’an dernier, Andriy Lunin espérait avoir ses chances cette saison malgré le retour de Thibaut Courtois. Mais le Belge est toujours numéro 1 dans l’esprit de Carlo Ancelotti. Ce qui a poussé le portier ukrainien à s’interroger au sujet de son avenir. Après des semaines d’incertitude, Lunin a finalement décidé de rester. Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont annoncé la bonne nouvelle ce vendredi.

«Le Real Madrid CF et Andriy Lunin ont convenu de prolonger le contrat de notre joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2030. Lunin est arrivé au Real Madrid en 2018, à l’âge de 19 ans, et fait partie de l’équipe première depuis 2020. Au cours de sa carrière en défendant le maillot du Real Madrid, il a remporté 10 titres : 2 Ligue des Champions, 1 Mondial des Clubs, 2 Supercoupes d’Europe, 2 Ligues, 1 Copa del Rey et 2 Supercoupes d’Espagne. Lunin est international avec l’Ukraine, équipe avec laquelle il a participé à l’Euro allemand 2024. Et il est candidat pour remporter le Trophée Yashin du meilleur gardien de la saison 2023-2024, durant laquelle ses performances ont été fondamentales pour que le Real Madrid remporte les trois titres : Ligue des Champions, Ligue et Supercoupe d’Espagne», peut-on lire sur le communiqué de presse.