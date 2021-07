FC Barcelone : Antoine Griezmann surprend tout le monde !

La suite après cette publicité

Il devrait rester à Barcelone. C'est la tendance du moment en Espagne lorsqu'il s'agit de l'avenir du champion du monde 2018. Dans la tête du principal concerné, ce fut toujours assez précis : soit rester au Barça, soit revenir à l'Atlético. Et depuis ce troc raté entre Colchoneros et Blaugranas, un retour au Wanda Metropolitano ne semble plus d'actualité.

Pour AS ce samedi, c'est très clair. Si le joueur avait déjà décidé de rester plus tôt dans la semaine, voyant qu'un retour à Madrid allait être très difficile, voilà que le FC Barcelone a pris une décision à son sujet : il ne sera pas vendu. Ronald Koeman a ainsi validé sa présence dans l'équipe pour l'année prochaine, comme c'est aussi le cas avec Philippe Coutinho par ailleurs.

Un comportement exemplaire

On peut le dire, Antoine Griezmann n'est plus un indésirable, et seule une offre colossale l'empêchera de fouler la pelouse du Camp Nou un week-end sur deux la saison prochaine. De son côté, Mundo Deportivo précise que le Français est en train de surprendre tout le monde, et de façon positive. En plein feuilleton sur son avenir, l'attaquant de 30 ans affiche un comportement irréprochable lors des séances d'entraînement, pendant lesquelles il affiche une motivation énorme, montrant l'exemple à tout le monde.

Son niveau sur le plan physique et son intégration parfaite au groupe sont également mises en avant sur la une du quotidien catalan. Certains gestes auraient aussi été très appréciés en interne, comme sa décision de laisser un penalty à Memphis Depay lors d'un amical face à Girona, permettant au Néerlandais de marquer son premier but avec son nouveau club. Il faudra désormais également réussir à séduire tout le monde sur le terrain, dès la reprise de la Liga à la mi-août...