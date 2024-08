Chelsea - Manchester City : les compositions officielles

La Premier League est de retour ! Ce dimanche, Chelsea accueille dans son antre mythique de Stamford Bridge Manchester City pour le compte de la première journée de championnat d’Angleterre. Une entrée en matière synonyme de choc pour les deux formations décidées à démarrer du bon pied ce nouvel exercice de Premier League qui s’annonce passionnant et indécis dans le Royaume. Sixièmes au classement final la saison passée, les Blues tenteront également de briller devant leur public pour la grande première officielle d’Enzo Maresca sur le banc. Enfin, les hommes de Pep Guardiola auront aussi à cœur de marquer les esprits afin de justifier leur statut de champion d’Angleterre en titre, tout en surfant sur leur victoire en Community Shield la semaine passée face à Manchester United. Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 17h30.

Pour cette première sortie en Premier League, Enzo Maresca a mis en place un système en 4-3-3. Sanchez aligné dans les cages, la défense sera composée de Gusto, Fofana, Colwill et Cucurella, tandis que l’entrejeu sera animé par Caicedo, Lavia et Fernández. Enfin, l’attaque sera emmenée par Jackson, soutenu pour Nkunku et Palmer. Du côté de Manchester City, Pep Guardiola aligne une équipe proche de la saison passée. Colwill, Dias, Akanji et Gvardiol tenteront de s’opposer aux offensives adverses, tandis que De Bruyne, Kovacic et B.Silva seront chargés de faire le lien entre la défense et l’attaque. Un secteur offensif qui sera composé de Savinho, Doku et Haaland.

Les compositions :

Chelsea : Sanchez - M. Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella - Caïcedo, Lavia, Enzo - Nkunku, Jackson, Palmer.

Manchester City : Ederson - Lewis, R. Dias, Akanji, Gvardiol - Kovacic, De Bruyne, B.Silva - Doku, Haaland, Savinho.