PSG - LOSC : une victoire d’anthologie qui va laisser des traces

Le match d’après. Cinq jours après avoir essuyé un revers dans la manche aller face au Bayern Munich, en 8e de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain recevait le LOSC Lille ce dimanche, à 13 heures, pour espérer enrayer sa terrible série en cours (3 défaites consécutives toutes compétitions confondues, une première depuis 2011). Mais tout ne s’est pas vraiment déroulé comme prévu du côté de la Porte de Saint-Cloud face aux champions de France 2021, auteurs d’une sacrée remontada au Parc des Princes avant de concéder la défaite dans une rencontre déjà mémorable (4-3).

Tout avait pourtant très bien démarré pour Christophe Galtier, qui pouvait compter sur le grand retour dans le XI de départ de son trio Messi-Neymar-Mbappé, après avoir dû s’en passer lors des cinq dernières rencontres. Les stars parisiennes ont d’ailleurs assez rapidement pris les choses en main et fait le show, du moins en ce qui concerne le Bondynois et le Brésilien. Lancé par Neymar, Mbappé avait réalisé un exploit individuel dans un trou de souris pour ouvrir le score, avant que l’ancien du Barça ne double la mise assez rapidement. La réduction du score de Bafodé Diakité (24e) n’aurait alors pas dû bouleverser les têtes rouge et bleu, tant ils contrôlaient le match au cours des 45 premières minutes.

Le PSG est passé par toutes les émotions

Mais voilà, ce PSG là est malade et sacrément fragile, même si, il faut le dire, ils sont évidemment tombés sur une belle formation lilloise qui avait pourtant perdu son capitaine Jose Fonte sur le premier but du jour. Le premier vrai coup dur à encaisser a sûrement été la blessure de Nuno Mendes à la demi-heure de jeu (31e). Les tuiles se sont ensuite accumulées à Paris. Neymar a d’abord dû quitter rapidement ses partenaires après une nouvelle blessure à la cheville. Pour ne rien arranger, le PSG a ensuite longtemps cru prolonger sa terrible série de défaites en concédant 2 buts de David et Bamba en l’espace de 10 minutes. De quoi définitivement tuer, peut-être, le moral des Franciliens.

Surtout que les supporters du LOSC se sont même permis de chambrer dans les 10 dernières minutes en lâchant des "olé, olé, olé" sur chaque passe réussies de leurs ouailles. Mais il n’en a rien été. Sous l’impulsion d’un Parc bouillant, à fond derrière ses joueurs et d’un CUP qui a donné beaucoup de voix dans le virage Auteuil, Mbappé a égalisé avant que Messi ne fasse du Messi et se réveille au meilleur des moments, pour offrir la victoire d’un superbe coup franc dont il a le secret. « On s’en sort, le match n’était pas top. Il y a eu des erreurs, des sauts de concentration. On a montré que, même quand le contexte pas favorable, on est une équipe différente et on arrive à s’en sortir. C’est très important (le public), ils nous ont poussé, cela donne envie de ne pas décevoir. Tout le Parc des Princes était réveillé », s’est d’ailleurs félicité Kylian Mbappé au micro de Prime Video.

Paris soulagé et remobilisé mais encore affaibli

« Le terme, c’est soulagement, a lui soufflé Christophe Galtier après ce match de folie. C’est l’ascenseur émotionnel. Le match était très important pour tout le monde, pour les joueurs, pour moi. On savait qu’une victoire était obligatoire pour réenclencher une dynamique. Il y a beaucoup de choses à dire sur le match. L’histoire est incroyable, on a 20 premières minutes très intéressantes. On mène 2-0 et là patatra. On perd de la concentration. On commence à s’énerver à 2-1. On encaisse un penalty, puis ils prennent l’avantage. C’est compliqué à ce moment-là, il y a eu les blessures de Nuno Mendes et Neymar. » Et le coach du PSG de donner des nouvelles des deux nouveaux blessés du jour. « Ney, c’est sûrement une entorse de la cheville, on va voir la gravité. Il est en cours d’examen. Pour Nuno, c’est un étirement du ligament latéral interne, ça ne parait pas trop grave. »

Au regard des images, comme pour Nuno Mendes, mais aussi de la détresse du n°10 auriverde au moment de sortir sur civière, il y a de quoi douter de la présence des deux hommes pour le match retour à Munich, en C1. Si Christophe Galtier s’est montré plutôt optimiste à ce sujet, les amoureux du Paris SG peuvent trembler au regard des échéances importantes du club de la capitale dans les prochaines semaines. Mais la réaction parisienne est évidemment à souligner, ce que n’a pas manqué de faire Vitinha. « On s’est dit que c’était bien ce qu’on a fait. Mais on peut faire mieux, le PSG doit faire mieux qu’aujourd’hui. Mais c’est important de voir et de parler. Après le 3-2, ce n’était pas difficile de réagir. On l’a fait. C’est un pas très important pour l’équipe qui va nous aider pour les prochains matchs », a analysé le Portugais à notre micro en zone mixte. Reste maintenant à repartir sur des bases plus solides, qui seront en tout cas mises à l’épreuve dimanche prochain contre l’OM, dans un Vélodrome qui n’attend que ça et rêve de faire replonger un PSG encore convalescent.