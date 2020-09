Ligue des Nations : le Portugal s'amuse avec la Croatie, la Belgique tient son rang

Les favoris ne manquent pas leur rentrée. Dans le groupe de la France, le Portugal s'est aisément défait (4-1) d'une Croatie privée de ses leaders du milieu, Luka Modric et Ivan Rakitic, dans l'écrin de l'Estádio Do Dragão de Porto. Sans Cristiano Ronaldo forfait mais avec Anthony Lopes, le tenant du titre a dominé les débats, multiplié les actions, avant que Joao Cancelo n'ouvre logiquement le score d'une frappe lointaine (1-0, 41e). Lors du second acte, Diogo Jota a fait le break d'un plat du pied droit sur une offrande de Raphael Guerreiro (2-0, 58e), puis Joao Felix, encore de l'extérieur de la surface, a donné de l'ampleur au résultat (3-0, 70e). Si Bruno Petkovic a réduit l'écart en toute fin de partie (3-1, 90e+1), sa réalisation est restée sans conséquence pour le Portugal qui prend la tête du Groupe 3. D'autant qu'Andre Silva a ajouté une ultime banderille au bout du bout (4-1, 90e+5).

De son côté, la Belgique a tenu son rang à Copenhague face au Danemark (2-0) et prend, elle aussi, la tête de sa poule (la 2) grâce à une meilleur différence de buts. Avec un Eden Hazard sur le banc au coup d'envoi, les Diables Rouges s'en sont remis à Jason Denayer, buteur précoce sur phase arrêtée (1-0, 9e), et à Dries Mertens, parfaitement placé suite à un cafouillage dans la surface adverse (2-0, 77e). Lors de la prochaine journée, le Portugal ira à Solna défier la Suède, la Croatie affrontera les Bleus, tandis que la Belgique recevra l'Islande et que le Danemark accueillera l'Angleterre, tombeuse de l'Islande plus tôt dans la soirée.

Les résultats du soir :

Suède 0 - 1 France : Kylian Mbappé (41e) pour la France

Portugal 4 - 1 Croatie : Joao Cancelo (41e) Diogo Jota (58e), Joao Felix (77e), Andre Silva (90e+5) pour le Portugal ; Bruno Petkovic (90e+1) pour la Croatie

Danemark 0 - 2 Belgique : Jason Denayer (9e) et Dries Mertens (77e) pour la Belgique