Ligue des Nations : Anthony Lopes titulaire pour son retour

Demi-finaliste du Final 8 de Lisbonne il y a quelques semaines, Anthony Lopes (29 ans) sera titulaire ce soir face à la Croatie. Alors que le tenant du titre reçoit le dernier finaliste de la Coupe du Monde à l'occasion de la première journée de la Ligue des Nations, le portier de l'Olympique Lyonnais est préféré à Rui Patrício par Fernando Santos. Devant lui, João Cancelo, Pepe, Rúben Dias et Raphaël Guerreiro forment la défense.

Le milieu à trois s'articule autour de João Moutinho, Danilo et Bruno Fernandes. Enfin, en attaque on retrouve Diogo Jota, João Félix et Bernardo Silva, en l'absence de Cristiano Ronaldo (forfait). A noter, qu'au même moment et également dans le Groupe 3, la France défie la Suède (une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site).

Le composition du Portugal : Lopes - Cancelo, Pepe, Dias, Guerreiro - Danilo , Moutinho (cap.), Fernandes - Silva, Félix, Jota.