Ligue des Nations : l'Angleterre s'impose au bout du suspense contre l'Islande

Troisième de la toute première Ligue des Nations, l'Angleterre était attendue pour son entrée en lice dans la seconde édition de cette compétition. Figurant dans un groupe à quatre avec aussi la Belgique et le Danemark, les Three Lions affrontaient l'Islande pour débuter le tournoi. Une équipe qui ne leur a pas toujours réussi puisque lors de l'Euro 2016, ce sont bien les Strákarnir okkar qui l'avaient emporté en huitième de finale (2-1). Voulant se venger en terres islandaises, l'Angleterre misait sur un 4-1-4-1 avec Jordan Pickford en dernier rempart. Ce dernier était devancé par Kyle Walker, Joe Gomez, Eric Dier et Kieran Trippier alors que Declan Rice était positionné en sentinelle. Phil Foden et James Ward-Prowse étaient associés au cœur du jeu tandis que Jadon Sancho et Raheem Sterling occupaient les couloirs. Harry Kane se retrouvait de son côté seul en pointe. De son côté, l'Islande s'établissait dans un 4-4-2 classique avec le vétéran Hannes Þór Halldórsson (36 ans) dans les cages. Il pouvait compter en défense sur Hjörtur Hermannsson, Kári Árnason, Sverrir Ingi Ingason et Hördur Magnússon. Birkir Bjarnason et Victor Pálsson constituaient le double pivot alors qu'on trouvait Jón Dagur Thorsteinsson et Arnór Ingvi Traustason dans les couloirs. Enfin en attaque, Albert Gudmundsson était associé à Jón Dadi Bödvarsson.

Très vite, l'Angleterre partait vers l'avant et Harry Kane décochait une première tentative en dehors de la surface afin de tester Hannes Þór Halldórsson (4e). On retrouvait l'attaquant anglais quelques secondes plus tard à la réception d'un centre de Raheem Sterling sur l'aile gauche. Au second poteau, le joueur de Tottenham glissait la sphère au fond des filets, mais l'arbitre refusait le but pour un hors-jeu inexistant (6e). L'arbitrage vidéo (VAR) n'étant pas utilisé en Ligue des Nations, le jeu reprenait comme si de rien n’était et l'Angleterre poursuivait sa marche vers l'avant contre des Islandais assez apathiques en ce début de match. Profitant d'une remise de Jadon Sancho côté droit juste devant la surface islandaise, Kyle Walker décochait une frappe, mais sa tentative fuyait le cadre sur la droite (10e). La réponse islandaise était proche avec Jón Dadi Bödvarsson qui passait dans le dos de la défense et tentait de contourner sur la droite Jordan Pickford (15e). Sa remise en retrait ne trouvait pas Jón Dagur Thorsteinsson. Une lueur assez faible, car l'Angleterre continuait en mode rouleau compresseur. Lancé sur la droite, Jadon Sancho centrait à ras de terre au premier poteau, mais Declan Rice ne parvenait pas à frapper et loupait sa reprise alors qu'il était à trois mètres des buts (17e). L'Angleterre continuait de tenir le ballon, mais la possession devenait de plus en plus stérile face à un bloc bas qui laissait de moins en moins d'espaces. L'Islande obtenait même un bon coup franc sur la gauche devant la surface anglaise. Arnór Ingvi Traustason manquait d'accrocher le cadre sur la gauche (34e).

Toujours aussi active, mais manquant de précision et d'idée dans les derniers mètres, l'Angleterre s'empalait sur un bloc islandais très intelligent et bien en place. Rien n'évoluait jusqu'à la pause, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge. En seconde période, l'Angleterre avait du mal à réenclencher la machine avec notamment une frappe de Declan Rice qui passait juste au-dessus des buts de l'Islande (53e). Jón Dagur Thorsteinsson se chargeait de frapper un coup franc juste après qui ne connaissait pas plus de réussite (55e). Lancé sur la gauche, Raheem Sterling tentait un centre dans la surface pour Harry Kane, mais l'attaquant était bien pris par l'arrière-garde adverse (62e). Sur coup franc, Kieran Trippier mettait le danger sur la gauche. Son centre brossé était contré de la tête par Kári Árnason et manquait de trouver le cadre de peu (64e). Face aux difficultés de son équipe, Gareth Southgate lançait Danny Ings en lieu et place de Phil Foden qui a connu une première un peu compliquée (68e). Malheureusement pour les Three Lions, les choses son compliquaient suite à une faute de Kyle Walker sur Arnór Ingvi Traustason. Le latéral anglais recevait un second carton jaune synonyme de carton rouge (70e). Réduite à dix, l'Angleterre essayait, mais c'était de plus en plus compliqué. Trent Alexander-Arnold remplaçait Jadon Sancho (73e) et prolongeait un corner de Kieran Trippier de la tête sans réussite (76e).

Mason Greenwood entrait aussi à la place d'Harry Kane pour fêter ses premiers pas avec les Three Lions (78e). Finalement dans les derniers instants, Sverrir Ingi Ingason contrait de la main dans la surface et se faisait expulser pour un second carton jaune (89e). Le penalty était transformé par Raheem Sterling (90e +1). Mais la fin de match devenait folle avec une faute de Joe Gomez dans sa surface sur Albert Gudmundsson (90e +2). Birkir Bjarnason frappait au-dessus (90e +3) et l'Angleterre s'imposait finalement 1-0 de justesse. Dans les autres rencontres en Ligue C, on jouait aussi la première journée. Dans le groupe 2, la Macédoine du Nord s'était imposée 2-1 contre l'Arménie un peu plus tôt et la Géorgie affrontait l'Estonie. La rencontre s'est achevée par un succès 1-0 des Géorgiens suite au but contre son camp de Joonas Tamm (33e). Dans le groupe 1, le Monténégro s'est offert Chypre grâce à un doublé du Monégasque Stevan Jovetic (2-1) alors que le Luxembourg a arraché un court succès 2-1 contre l'Azerbaïdjan réduit à dix. Malgré l'ouverture du score de Ramil Sheydaev (43e), la sélection du Duché a égalisé via une réalisation contre son camp d'Anton Krivotsyuk (48e) et Gerson Rodrigues a donné la victoire aux siens sur penalty (72e).

Les rencontres du début de soirée :

Ligue A

Groupe 2 :

Islande 0-1 Angleterre : Raheem Sterling (SP, 90e +1) pour l'Angleterre

Ligue C

Groupe 1 :

Azerbaïdjan 1-2 Luxembourg : Ramil Sheydaev (43e) pour l'Azerbaïdjan; Anton Krivotsyuk (CSC, 48e) et Gerson Rodrigues (SP, 72e) pour le Luxembourg

Chypre 0-2 Monténégro : Stevan Jovetic (60e et 73e) pour le Monténégro

Groupe 2