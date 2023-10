Les nouvelles grandes ambitions de Bourges grâce à Sadio Mané

La nouvelle a pu surprendre mais elle a été officialisée dans la journée. Sadio Mané a racheté le club de Bourges, qui évolue en National 2. Au cours d’une conférence de presse, le président Cheikh Sylla a même annoncé la toute nouvelle recrue phare en la personne de Moussa Konaté, ancien attaquant d’Amiens notamment entre 2017 et 2020. Actuel 13e (sur 14 équipes) de 4e division, le patron du club espère se maintenir mais vise bien plus haut à l’avenir : la Ligue 2.

«On change évidemment de dimension maintenant qu’il (Sadio Mané, ndlr) est là mais on veut aller à notre rythme. L’objectif principal reste de se maintenir en National 2 cette saison. Si on y arrive, on fixera un budget ambitieux, parmi les meilleurs du National 2 pour monter. Au final, on vise la Ligue 2 pour 2030, on ne regarde pas plus loin que ça. Et aujourd’hui, on a posé les jalons de la professionnalisation du club», affirme Cheikh Sylla face à la presse.