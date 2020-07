Mercato : Samuel Gigot a fait de l'OL sa priorité

L'Olympique Lyonnais semble vouloir se refaire une arrière garde cet été. Ce mercredi, nous apprenions que l'OL était sur le point d'engager Cenk Özkaçar, un défenseur turc de 18 ans en provenance d'Altay SK. L'Équipe nous apprend que dans un premier temps il pourrait tout à fait être prêté pour s'aguerrir et, peut-être, devenir un homme fort de l'équipe de Rudi Garcia dans les années à venir. Mais ce n'est pas la seule piste pour ce secteur.

La suite après cette publicité

En effet, si on en croit le site russe Sport Express, l'Olympique Lyonnais, tout comme le LOSC et l'Olympique de Marseille, qui vient de recruter Leonardo Balerdi en provenance de Dortmund, aiment beaucoup le défenseur français et droitier de 26 ans du Spartak Moscou Samuel Gigot. Il s'est bien fait connaître cette saison puisque, en plus d'être costaud physiquement, il a inscrit quatre réalisations en Premier League (la première division russe).

Sa priorité va à l'OL

Le média explique qu'il s'est déjà entretenu avec les dirigeants moscovites et que ces derniers ont indiqué qu'il faudrait lâcher une très belle somme pour les convaincre de lâcher leur Français. En effet, les patrons du Spartak voudraient entre 18 et 20 millions d'euros pour l'acquérir. Ce prix a d'ailleurs été transmis aux principaux intéressés afin qu'ils soient au courant que le défenseur, qui a évolué à 30 reprises cette saison (26 titularisations), ne serait pas gratuit.

De son côté, le joueur a fait de sa priorité l'OL. En effet, même si Lille évoluera en Ligue Europa la saison prochaine et que l'OM d'André Villas-Boas participera aux joutes en Ligue des Champions, Gigot a de la famille à Lyon. Il aurait, en outre, indiqué aux dirigeants russes qu'il aimerait beaucoup retrouver son pays natal cet été (il est né à Avignon). Reste maintenant à savoir si l'OL passera la vitesse supérieure sur ce dossier.