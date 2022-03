PSG : Marquinhos envoie un message fort à Mbappé et juge le style de jeu de Pochettino !

La suite après cette publicité

Capitaine du Paris Saint-Germain depuis le départ de Thiago Silva à Chelsea à l'été 2020, le défenseur central brésilien Marquinhos s'est distingué depuis une saison et demi comme le leader du Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé à RMC, l'international auriverde (65 sélections, 4 buts) n'a pas l'air de penser à un quelconque départ, au contraire : «mon avenir c’est le PSG. Leonardo connaît mon envie, le club connaît mon envie, ils savent ce que je veux. Je me mets tranquillement dans la tête que ma place est ici. Le club m'a transmis cette confiance et ce respect qu'il a pour moi, alors tout va dans le bon sens.»

Dans cet élan d'amour envers le club dans lequel il évolue depuis la saison 2013/2014, le défenseur de 27 ans a également transmis un message à son coéquipier Kylian Mbappé, pressenti au Real Madrid à l'issue de cet exercice : «cela ferait mal, il est très important, il est décisif. On veut des joueurs comme ça avec nous. Il a un pouvoir dans le pied qui l'est rare de trouver ailleurs. Actuellement, je pense que c'est le meilleur joueur du monde. Tout le monde est important, même ceux qu'ils ne jouent pas. Je ne te dirais jamais celui-là c'est la star. Il ne faut pas aller dans ce sens. Cela peut créer des ondes négatives. Il sait qu'il doit prendre sa décision, nous on essaye de le mettre à l'aise, qu'il se sente bien chez lui.»

Marqui lance le choc face au Real

Le capitaine du club de la capitale est également revenu sur le manque d'équilibre pointé du doigt dans le dispositif tactique de Mauricio Pochettino, notamment en raison de la présence du trio offensif Messi-Mbappé-Neymar : «ce sont des choix, on connaît notre équipe. Si on met dix défenseurs sur le terrain, c’est sûr que ce sera beaucoup plus facile de défendre. Mais il nous manquerait le côté offensif. C’est important d’avoir un équilibre dans l’équipe. On a des armes offensives très fortes, même exceptionnelles. Contre le Real Madrid, on a réussi à trouver ce point d’équilibre qui nous a permis d’être confortables et confiants pendant le match. Des fois ça marche, d’autres fois moins. En Ligue 1, on a souvent le ballon, on est très heureux sur le terrain mais on est parfois mal organisés sur les contres. Ce sont des petits détails qu’il faut corriger et qui font la différence dans le résultat.»

Enfin, à moins d'une semaine du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid, le Brésilien ne veut pas minimiser la performance et le résultat du match, tout en n'oubliant pas qu'il faut terminer le travail au Santiago Bernabéu mercredi prochain : «le bilan de ce match a été vraiment très positif. On est très content de ce qu’on a réalisé. On sait que le deuxième match sera différent. Chaque match a son histoire. On doit faire un meilleur match. On ne lâche pas, on continue de travailler. On a fait un pas (vers les quarts) mais on n’a encore rien gagné. (...) Si une équipe laisse le Real jouer, avec la qualité de leurs milieux de terrain, Karim (Benzema) qui vient jouer entre les lignes, c’est sûr qu’ils vont avancer, avoir le ballon. Avec un score de 1-0, on garde les pieds sur terre. Car il n’y a pas beaucoup de différence. Tout est ouvert»