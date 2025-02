FC Barcelone : Raphinha dévoile les coulisses de son incroyable métamorphose

Depuis le début de saison, le FC Barcelone est l’une des machines qui roulent parfaitement en Europe. Malgré une période de creux en fin d’année dernière, cette série de résultats en dents de scie n’est pas venue affecter les esprits catalans, qui se sont vite remis d’aplomb pour redevenir l’une des meilleures équipes d’Europe. Une excellente saison jusqu’ici et qui s’explique notamment par les débuts prodigieux de Hansi Flick sur le banc des Blaugranas. Après un mandat mitigé en tant que sélectionneur de l’Allemagne, l’ancien coach du Bayern Munich a fait un retour fracassant avec le Barça et prouve qu’il est l’un des meilleurs techniciens du monde. L’un de ses grands accomplissements aura été de redonner confiance à de nombreux joueurs en perdition sous la houlette de Xavi. C’est notamment le cas de Raphinha. Proche d’un départ cet été après deux premières saisons mitigées à Barcelone, le Brésilien renaît de ses cendres cette saison. Positionné sur l’aile gauche de l’attaque catalane, l’ancien du Stade Rennais brille et compile 23 buts et 15 offrandes en 34 apparitions. Un bilan exceptionnel qui place forcément Raphinha parmi les meilleurs joueurs du monde. Ce samedi, le numéro 11 du Barça était au centre d’un long entretien réalisé par France Football.

L’occasion pour ce dernier d’expliquer les raisons de son retour en force. Et pour le gaucher virevoltant, cette belle renaissance s’explique par sa relation privilégiée avec Hansi Flick qui a provoqué un déclic mental certain : «la confiance est primordiale pour bien faire son travail. Pas seulement dans le football, dans n’importe quel domaine. Alors qu’il y avait déjà des rumeurs de départ la saison dernière, Xavi ne cessait de me répéter qu’il comptait sur moi. Il a été décisif dans mon arrivée au Barça. S’il n’avait pas été là, je ne porterais pas ce maillot. Je ne peux que lui dire merci. J’étais convaincu qu’à force de travail, je finirais par devenir un joueur important pour l’équipe. Puis, quand son arrivée a été officialisée, Hansi Flick m’a appelé et m’a dit que je faisais partie des joueurs sur lesquels il comptait s’appuyer, sans me connaître et sans m’avoir vu m’entraîner. Ça a beaucoup compté dans ma décision de rester. Je savais que je serais un joueur important pour l’équipe. Flick m’a permis de travailler en toute sérénité pour atteindre mon meilleur niveau. Pour être à son maximum, on doit être mentalement fort. Toute personne qui travaille dans un domaine exigeant, physiquement et mentalement, doit chercher du soutien s’il en a besoin et c’est ce que j’ai fait. Cela a été très important pour moi de travailler cet aspect-là, à un moment où je connaissais des difficultés et où je baissais un peu les bras. Ce travail mental m’a beaucoup aidé à retrouver mon calme et la confiance nécessaire pour bien faire les choses.»

Raphinha veut marquer l’histoire avec le FC Barcelone

Considéré comme un cadre inamovible aux yeux de Hansi Flick, l’ancien du Sporting CP se sent au centre du projet sportif des Culés et cela se ressent forcément sur le pré avec une énorme confiance. Sûr de ses capacités, Raphinha fait parler son incroyable qualité technique et n’hésite pas à tenter plusieurs gestes qui font mouche cette saison. Au-delà de ses prouesses sur le pré, le natif de Porto Alegre a également pris plus d’importance dans le vestiaire où il est considéré comme un cadre. Un nouvel élément qui explique son retour en force comme lui-même l’a concédé lors de son entretien : «être capitaine, ce n’est pas seulement porter le brassard, c’est aussi un comportement à avoir dans le vestiaire. Un capitaine doit se battre, dans le bon sens du terme : pour le club, pour le maillot qu’il porte, pour ses coéquipiers. Il doit viser l’excellence, aider les plus jeunes comme les plus âgés et apprendre d’eux aussi. ­Partout où je suis passé, j’ai toujours veillé à ce que tout le monde se sente bien au sein du groupe. Je fais de mon mieux pour accueillir les nouveaux, qu’ils viennent du centre de formation ou de l’extérieur.»

Désormais considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à 28 ans dans l’un des clubs les plus iconiques de la planète, Raphinha entend bien poursuivre sur cette lancée un maximum possible. Et comme lui-même le confie, il se voit rester longtemps à Barcelone pour marquer l’histoire : «j’ai toujours rêvé de porter le maillot du Barça. C’était un rêve lointain, mais je savais qu’avec du travail et de la détermination, je pouvais m’en rapprocher. Chaque étape que j’ai franchie a été importante pour réaliser ce rêve. Tant de Brésiliens ont contribué à écrire l’histoire de ce club : Ronaldinho, Romario, Rivaldo, Neymar… C’est à mon tour d’emprunter ce chemin et d’écrire ma propre histoire avec ce maillot. Je suis convaincu que je peux le faire. (…) Durant les quatre dernières fenêtres de transferts, on m’a envoyé dans je ne sais combien d’endroits différents… Mais pour ma part, je suis toujours resté focalisé sur le Barça. Surtout, j’ai un contrat que je compte honorer (jusqu’en juin 2027). Les rumeurs vont et viennent. Moi, ce qui m’importe, c’est la confiance que me montrent les gens au sein du club. Si ceux qui travaillent avec toi au quotidien sont satisfaits, c’est l’essentiel. Je savais ce que je valais, ce que je pouvais apporter, et je ne regrette absolument pas d’être resté.» Il faudra désormais terminer cette saison en trombe alors que l’intéressé veut remporter un maximum de trophées comme il l’a concédé.