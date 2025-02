Cristiano Ronaldo donne un grand conseil à Kylian Mbappé

«Prenez soin de Kylian Mbappé, parce qu’il vous donnera beaucoup de bonheur en retour.» Voilà le message que Cristiano Ronaldo a tenu à faire passer après des fans du Real Madrid comme du club à propos de l’international français, arrivé cet été. Dans une interview accordée à la célèbre émission hispanique El Chiringuito et qui sera diffusée ce lundi soir, la star portugaise a été élogieux envers le regain de forme Kylian Mbappé, malgré sa première moitié de saison en dents de scie.

Anciennement ailier et replacé à la pointe de l’attaque aux côtés de Karim Benzema par Carlo Ancelotti puis Zinédine Zidane, Cristiano Ronaldo a connu une trajectoire de carrière similaire à l’international français sur le plan du positionnement. Le sextuple Ballon d’Or a précisé qu’il comptait «enseigner à Kylian Mbappé comment jouer comme un vrai numéro 9 au Real Madrid. (…) Ce n’est pas qu’il ne sait pas jouer, mais ce n’est pas son poste. Je me suis habitué à jouer en tant qu’attaquant. Kylian ne doit pas être un attaquant classique. Si j’étais lui, je jouerais plus ou moins comme Cristiano Ronaldo». Un professeur particulier comme CR7, beaucoup en rêveraient.