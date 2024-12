Brésil, OM : Luis Henrique ne cache pas ses énormes ambitions

Luis Henrique ne se fixe plus aucune limite. Auteur d’un super début de saison avec l’Olympique de Marseille, le Brésilien se prend même à rêver de la mythique tunique auriverde. «Je rêve de la Seleção. Je sais qu’il y a encore beaucoup de choses à faire pour y arriver. Mais avec le temps ça viendra», assure l’ailier de 22 ans, auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 13 matches avec l’OM cette saison, au micro de Téléfoot.

Si l’ancien joueur de Botafogo a la sélection brésilienne en tête, sa priorité actuelle reste le club phocéen. Ses ambitions collectives sont d’ailleurs à la mesure de ses aspirations personnelles, Luis Henrique l’assume : il veut jouer le titre cette saison. «Je pense qu’on a tout (pour gagner le titre). On a un coach qui le veut énormément et des joueurs qui travaillent beaucoup pour ça. On en a très envie», assure d’ailleurs l’attaquant Olympien, toujours aussi ambitieux.

