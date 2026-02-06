Les débuts exceptionnels de Karim Benzema avec Al-Hilal

Aujourd’hui, en Arabie saoudite, deux joueurs font la Une des médias. Le premier, Cristiano Ronaldo, parce qu’il boude. Le deuxième, Karim Benzema, parce qu’il régale sur le terrain. À 38 ans, Benzema a quitté Al-Ittihad par la petite porte. Le club entraîné par Sergio Conceição a publié un bref communiqué de quelques mots pour annoncer la résiliation du contrat de son ancien attaquant et c’est tout. À l’heure où le club saoudien a multiplié les messages de remerciements pour N’Golo Kanté (transféré à Fenerbahçe), le silence radio vis-à-vis de Benzema ne passe pas inaperçu.

Hier soir, après l’éclatante victoire en championnat sur le terrain d’Al Okhdood (6-0), Benzema a entretenu ce malaise en s’enthousiasmant sur son arrivée à Al-Hilal. «Je ressens une excellente ambiance avec ce groupe et ce club», avant de lâcher un message énigmatique lorsqu’un journaliste lui a demandé pourquoi il n’avait pas dit au revoir à Al-Ittihad. «Demandez-leur… demandez aux joueurs d’Al-Ittihad». On n’en saura pas plus, mais le plus important pour Benzema, c’est qu’il a visiblement fait un excellent choix en changeant d’équipe.

«Voilà pourquoi j’ai choisi Karim Benzema plutôt que Nuñez»

Le Français a rejoint le leader du classement et il a parfaitement rendu la pareille à Simone Inzaghi qui avait choisi de le titulariser trois jours seulement après son arrivée. Après avoir ouvert le score d’une talonnade à la 31e minute, Benzema s’est offert un triplé en marquant deux autres buts aux 60e et 64e minutes. Sans compter sa passe décisive pour le but du 4-0. Logiquement récompensé par le trophée d’homme du match, l’international tricolore n’a pas caché sa joie à l’issue du match. «Je suis heureux parce que je joue bien. Merci à tous les supporters. Ils sont solidaires, nous avons besoin d’eux à chaque match. Tout le monde est gentil avec moi. Ils me donnent tout, alors quand je suis sur le terrain, je leur donne tout.»

Encensé par la presse locale et internationale, Benzema fait aujourd’hui le bonheur de son entraîneur. D’ailleurs, ce dernier avait le sourire au moment de se présenter en conférence de presse et de répondre aux journalistes qui se demandaient pourquoi Benzema avait été tout de suite été préféré à Darwin Nuñez. «Je félicite mes joueurs pour leur excellente performance et leur grande organisation. L’équipe a joué avec concentration dès le coup d’envoi. Nous avons Nunez et Marcos, et aujourd’hui j’ai choisi Benzema et Simon, un choix purement tactique. Voilà pourquoi j’ai choisi Karim Benzema plutôt que Nuñez et Leonardo.» Et personne ne donnera tort à l’Italien.