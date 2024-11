L’AS Monaco pourrait se faire dépouiller par Arsenal

Le projet d’Arsenal est à un tournant. Après avoir connu une (très) longue reconstruction et avoir été considéré comme une équipe outsider de la Premier League, les Gunners s’imposent de plus en plus comme une des locomotives du foot anglais. À la lutte pour le titre depuis 2 saisons avec Manchester City, la formation de Mikel Arteta est une valeur sûre de la PL au même titre que Liverpool. Mais cette saison semble plus délicate pour l’ancien club d’Arsène Wenger. Quatrième après 11 journées, Arsenal est déjà à 9 points de la première place occupée par les Reds.

Au-delà du sportif, le club doit aussi s’occuper de sa reconstruction en interne. Le directeur sportif Edu a ainsi annoncé son départ et les dirigeants doivent rapidement retrouver un homme capable de porter le projet des Gunners aussi bien que le Brésilien qui a fait un gros travail ces dernières années. Depuis plusieurs jours, différents profils ont été sondés, mais la direction a visiblement tranché. Selon les informations de Sky Italia, Arsenal a fait de Thiago Scuro sa priorité pour incarner la suite du projet. Le directeur sportif de Monaco est très apprécié pour le travail qu’il a fourni en France mais pas que.

Thiago Scuro, priorité d’Arsenal

Le dirigeant brésilien de 43 ans a longtemps porté le projet de Red Bull dans le football et coche toutes les cases. Arsenal estime ainsi que sa philosophie et sa capacité à échanger et représenter un projet correspondent parfaitement à ce que le club attend pour succéder à Edu. Surtout, Thiago Scuro maîtrise tous les codes du football moderne et ce qu’il représente. Arrivé à Monaco en 2023 pour succéder à Paul Mitchell, il a su reconstruire une équipe et en faire un candidat crédible dans la course au titre. Après avoir notamment nommé Adi Hütter, il a considérablement rajeuni l’effectif en récupérant des joueurs performants comme Balogun, Zakaria, Ilenikhena, Lamine Camara ou encore Singo. Sa politique a aussi permis de valoriser les jeunes joueurs du club comme Akliouche et Ben Seghir.

Sky Italia ajoute qu’Arsenal est aussi séduit par son talent en tant que négociateur. Après avoir réussi à refiler Axel Disasi pour plus de 45 millions à Chelsea, Scuro a réussi à faire céder l’AC Milan dans le dossier Youssouf Fofana en récupérant 25 millions. Des grosses ventes qui montrent sa capacité à défendre l’institution jusqu’au bout. En bref, Thiago Scuro représente le profil parfait pour continuer à mener Arsenal vers les sommets et aller enfin chercher ce titre en Premier League. Reste désormais au club anglais à convaincre le principal intéressé de quitter Monaco. Mais s’il décidait de rejoindre l’Angleterre, ce serait une très grosse perte pour le club de la principauté.