Patrick Vieira pourrait retrouver du travail en Championship

Après avoir été limogé par l’OGC Nice en décembre dernier, Patrick Vieira s’était, depuis, montré très discret. Désormais libre, l’ancien entraîneur de New York City pourrait rebondir en Championship et à Bournemouth plus précisément, sixième du classement.

La suite après cette publicité

Selon les informations de The Athletic, en quête d’un nouvel entraîneur depuis plusieurs semaines, Bournemouth étudie plusieurs profils dont Patrick Vieira. Le technicien de 44 ans doit même passer un entretien dans les prochains jours avec la direction des Cherries et ferait partie des favoris. John Terry, entraîneur adjoint d'Aston Villa, est aussi un profil étudié.