OM : Mattéo Guendouzi n'a pas apprécié le départ de Jorge Sampaoli

L'international français de 23 ans a digéré le départ de son ancien mentor argentin. Le départ précipité de Sampaoli a fait l'effet d'une bombe du côté de la Cannebière, qui n'a pas été compris par tout le monde, à commencer par un certain Guendouzi. Les deux hommes étaient très proches. L'ancien du Hertha Berlin s'est même demandé si son avenir s'écrivait encore du côté du club qui dispute cette saison la Ligue des champions, avant de se raviser nous informe l'Equipe.

Depuis Igor Tudor est très satisfait de Guendouzi après quelques divergences pendant l'intersaison, « Mattéo est un gars fantastique, c'est un joueur avec du caractère et j'aime ça, a-t-il résumé hier. Il y en a de moins en moins donc ça me plaît. C'est normal pour un joueur de vouloir jouer tout le temps. En tout cas, il est en nette progression, il a une attitude positive. C'est un privilège de l'avoir avec nous, un vrai plus pour le groupe. »