Liverpool : Jürgen Klopp donne l'ordre pour l'assaut sur Thiago Alcantara

Arraché des mains du FC Barcelone en 2013 en échange d’un chèque de 25 millions d'euros, Thiago Alcantara (29 ans) a sans doute disputé sa septième et dernière saison sous le maillot du Bayern Munich. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le milieu de terrain devait prolonger mais a finalement fait machine arrière. Résultat : le champion d’Allemagne n’a plus d’autre choix que de s’en séparer cet été pour éviter de le perdre gratuitement dans un an.

La suite après cette publicité

Rapidement désigné comme l’une des bonnes affaires à saisir durant ce mercato estival 2020, l’international espagnol (37 sélections, 2 buts) a vu son nom être ensuite associé à Liverpool. Une rumeur face à laquelle Jürgen Klopp était resté évasif : « Thiago est un très bon joueur, comme beaucoup d’autres joueurs. J’aime beaucoup, mais c’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet. »

Mais aujourd’hui, Bild l’affirme : l'entraîneur allemand a ordonné à ses dirigeants de lancer l’offensive pour recruter Thiago Alcantara. Et si un accord entre le joueur et les Reds est annoncé en bonne voie, reste maintenant à convaincre le Bayern. Car pour son joueur de 29 ans à qui il ne reste plus qu’un an de contrat, le géant bavarois réclame 40 M€. Alors que Liverpool ne veut mettre que 25 M€ sur la table…