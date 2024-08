FC Barcelone : Hansi Flick n’est pas optimiste pour Frenkie de Jong

La cheville de Frenkie de Jong est loin d’être soignée. En fin de saison dernière, le Néerlandais avait choisi un traitement conservateur (sans opération) afin de disputer l’Euro, malheureusement le milieu de terrain n’a pas pu revenir à temps. Pire encore, il ressent toujours des douleurs et le risque de rechute est important. Hansi Flick ne s’est pas montré optimiste non plus en conférence de presse.

«J’espère qu’il n’aura pas besoin de subir une intervention chirurgicale. Il a fait un grand pas en avant. Nous devons voir comment il évolue. Nous allons entraînement par entraînement. J’espère qu’il reviendra après la trêve internationale, mais je ne peux rien garantir. Nous verrons ce qui se passera dans les jours à venir», prévient le coach allemand du Barça.