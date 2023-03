Manchester City - Leipzig : les compositions officielles

La suite après cette publicité

En match retour des 8es de finale de Ligue des champions, Manchester City accueille le RB Leipzig à partir de 21 heures (un match à suivre sur FM). A l’aller en Allemagne, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul (1-1), avec l’ouverture du score de Mahrez pour les Anglais et l’égalisation de Gvardiol pour les Allemands. La qualification pour les quarts de finale demeure donc ouverte.

Pour ce match décisif, Pep Guardiola peut compter sur un effectif au complet. Stones est aligné à droite de la défense avec Aké à gauche et Akanji et Dias dans l’axe. Remplaçant à Palace, De Bruyne retrouve sa place au milieu. Devant, Haaland est soutenu par Bernardo Silva et Grealish. A contrario, Marco Rose est privé de joueurs importants comme le gardien Gulacsi, le milieu Schlager et l’attaquant français Nkunku. L’entraîneur allemand reconduit donc quasiment l’équipe victorieuse de Mönchengladbach (3-0) ce week-end à une exception. Kampl remplace André Silva dans le onze.

Les compositions officielles :

Manchester City : Ederson – Stones, Akanji, Dias, Aké – De Bruyne, Rodri, Gundogan – Bernardo Silva, Haaland, Grealish.



Leipzig : Blaswich – Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum – Kampl, Laimer, Haidara – Szoboszlai, Werner, Forsberg.

