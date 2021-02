OM : Nasser Larguet et la mauvaise série à Bordeaux

Chaque année, c'est la même chose. Pour le moment. Opposé à Bordeaux dimanche pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille va tenter de mettre fin à 44 ans sans la moindre victoire en Gironde. Une série qui fait très mal sur la Canebière mais de son côté, Nasser Larguet n'y pense pas, lui qui n'était presque pas au courant de tout ça.

La suite après cette publicité

«Franchement, je fais abstraction de ces fameux 44 ans, je n'y pense. J'ai appris ça hier que c'était autant d'années sans victoire à Bordeaux. (...) On a goûté à la victoire, maintenant il faut une victoire construite. C'était très dur à Auxerre, il faut retrouver de la confiance, la maîtrise du jeu et on va essayer à Bordeaux de retrouver cette qualité de jeu pour aller chercher un résultat positif là-bas», a lâché le coach intérimaire en conférence de presse.