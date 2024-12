Coupe d’Italie : Bologne ne fait qu’une bouchée de Monza

Grâce à un excellent Santiago Castro (1 but, 3 passes décisives), Bologne s’impose et file vers les quarts de finale où les hommes de Vincenzo Italiano affronteront l’Atalanta ou Cesena, le «petit poucet» (5e de Série B), qui a éliminé l’Hellas Vérone, pensionnaire de Série A. Les Rossoblù i Veltri l’ont emporté aujourd’hui face à Monza sur le score de deux buts à zéro. Tommaso Pobega, le joueur prêté par l’AC Milan, a ouvert le score à la 32e minute après une superbe passe de Castro, concluant par une frappe lointaine dans la lucarne droite.

Le joueur de 20 ans s’est illustré à nouveau en délivrant une seconde passe décisive pour Riccardo Orsolini, en très grande forme cette saison en championnat (12 matchs, 6 buts et 1 passe décisive). Orsolini, d’un superbe lob, a trompé Semuel Pizzignacco, avancé hors de son but. Une finition soignée de l’ailier italien qui a mis son équipe à l’abri. En seconde période, l’Argentin Santiago Castro a justifié son titre d’homme du match en délivrant une troisième passe décisive. Cette fois-ci, ça a été à son compatriote Benjamin Domínguez qui a conclu d’une belle frappe dans le coin droit du but (63e, 3-0). En fin de match, les rôles se sont inversés et Castro a participé aussi à la fête avec un but (76e, 4-0).