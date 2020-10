PSG : Thomas Tuchel regrette la blessure de Julian Draxler

La défaite dans les derniers instants de la rencontre de Ligue des Champions contre Manchester United aurait pu faire mal. Ce samedi, Dijon semblait être la victime idéale pour retrouver de la confiance. Et cela n'a pas manqué puisque les Parisiens se sont imposés 4 buts à 0 au Parc des Princes.

Mais, le club de la capitale doit faire face à un coup dur : le blessure de Julian Draxler. L'Allemand a été remplacé par Ander Herrera à la 59e minute, après être longuement resté au sol. « La perte de Drax coûte cher » a tenu à réagir Thomas Tuchel en conférence de presse. Et on peut le comprendre tant l'entrejeu parisien apparaît dégarni en quantité, avec les blessures de Verratti, Paredes et Gueye. Mais aussi en qualité, comme l'a avoué le technicien allemand lui-même : « l'équipe va manquer de qualité au milieu, déjà sans Marco ni Leo ». A voir comment le PSG va s'adapter pour la rencontre de C1 à Basaksehir.