JT Foot Mercato : le nouveau PSG prend forme

Luis Campos et Christophe Galtier veulent une équipe de choc pour la prochaine saison. Nouveau patron du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier va casser son style de jeu habituel pour proposer une défense à trois et une tactique très offensive. L’ex-entraîneur de Nice va donc miser sur un 3-5-2 la saison prochaine. Pour ça, Luis Campos est toujours à la recherche de plusieurs attaquants, et avance sur les pistes Lewandowski et Scamacca. Mais selon nos informations, il pense toujours à Hugo Ekitike pour être la doublure de Kylian Mbappé. Renato Sanches aussi est prêt à rejoindre Paris. Mais selon les médias italiens, le Portugais s'éloigne du champion de France, et se rapproche du champion d’Italie. L'AC Milan a fait une offre de 15 millions d'euros pour le milieu de terrain. Puis on apprend aujourd'hui que Presnel Kimpembe agacerait en interne. En fait, les dernières déclarations et l'attitude du défenseur tricolore ont fortement déplu à Luis Campos et Christophe Galtier.

Du côté de Nice, ça se bouscule pour Jean-Clair Todibo. Selon nos informations, le Séville FC et le Napoli ont approché concrètement l'OGC Nice. Mais le club niçois n'entend pas se séparer du joueur et a repoussé cette double approche. Dans le même temps, le nom de Todibo a également circulé du côté de Newcastle et de Manchester United. Les deux clubs apprécient le profil du natif de Cayenne et n'excluent pas de passer à l'offensive.

L’OM prête de nouveau Nemanja Radonjic, mais cette fois au Torino. Ce prêt serait assorti d'une option d'achat, comprise entre 2 et 3 M€, selon les dernières informations de la presse italienne. Ce n’est pas le seul départ du côté de Marseille. Depuis hier, Steve Mandanda n'est officiellement plus un joueur de l'OM. Aussitôt le Stade Rennais a annoncé l'arrivée du portier français. Il a paraphé un contrat de 2 ans avec le club breton.