EdF : le beau message d’Ousmane Dembélé à Antoine Griezmann

L’annonce de la retraite internationale d’Antoine Griezmann continue de faire couler beaucoup d’encre. Pris par surprise par cette décision, les joueurs de l’équipe de France réagissent peu à peu sur leurs réseaux sociaux. Très proche du natif de Mâcon, Ousmane Dembélé n’a pas manqué de rendre hommage à son ami.

«Antoine, tout le monde sait l’admiration et le respect que j’ai pour le footballeur et surtout la personne que tu es ! Tu quittes cette sélection pour laquelle tu as tant donné et je tiens personnellement à te remercier pour les moments partagés, les titres, ta bonne humeur et ton dévouement indéfectibles à cette sélection durant toutes ces années. Tu mérites amplement ce statut de légende mon pote. Bonne chance pour la suite», a-t-il posté sur son compte Instagram.