Équipe de France : Christopher Nkunku envoie un sacré message à Didier Deschamps !

« Il y a eu un groupe, une liste le mois dernier, l'objectif aussi est d'être dans la continuité, il y a des joueurs absents aussi cette fois-ci, Nkunku c’est un joueur qu’on suit, il aurait pu y être, il fait des choses très intéressantes, il fait partie des candidats sérieux qui peuvent avoir cette opportunité, je ne peux que l’inciter à continuer, sur cette liste la je voulais une logique, une continuité, quand ça se passe bien, je veux maintenir la confiance aux joueurs qui étaient là au stage précédent. » Voilà ce qu'expliquait il y a trois semaines Didier Deschamps sur l'absence de Christopher Nkunku de la liste des Bleus. Le sélectionneur national invitait le milieu du RB Leipzig à continuer sur sa lancée. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'ancien Parisien n'en finit plus de prouver sur les vertes pelouses sa fulgurante ascension.

Un point de vue partagé par Achim Beierlorzer, remplaçant de Jesse Marsch positif au Covid-19 sur le banc mercredi soir, qui n'a pas tari d'éloge sur l'un des grands artisans de la victoire 5-0 de son équipe face au FC Bruges : «Christopher réalise une saison exceptionnelle. Il est sans aucun doute dans la forme de sa vie et ses qualités sont incroyables. Cette saison, en l'espace de quelques semaines seulement, il a franchi plusieurs caps qui lui permettent d'être aujourd'hui considéré comme un joueur de classe mondiale». Il faut dire que les statistiques hors norme font l'ancien titi parisien le meilleur joueur de Leipzig depuis le début de la saison. Avec 13 buts et 4 passes décisives en 17 matches toutes compétitions confondues, Nkunku, sacré meilleur joueur d'octobre en Bundesliga, impressionne.

Un record absolu de buts en phase de poules de C1 pour un joueur français

Et que dire de ses performances en Ligue des Champions. La coupe aux grandes oreilles donne des ailes au joueur du RB Leipzig. Avec 7 buts en seulement 5 matches (dont un doublé inscrit hier), il se place au troisième rang des meilleurs buteurs de la C1 derrière le Polonais Lewandowski et l'Ivoirien Sébastien Haller. Une performance incroyable pour un milieu de terrain qui lui permet d'entrer dans l'histoire du football français. En effet, il est le premier joueur tricolore à marquer 7 buts en phase de poules de Ligue des Champions. Il fait déjà mieux que Thierry Henry, Karim Benzema ou encore David Trezeguet qui n'ont jamais autant marqué en phase de poules. Et dire qu'il lui reste encore un match face à Manchester City pour augmenter son total but...

Plutôt que de s'épancher dans la presse sur sa situation chez les Bleus, Christopher Nkunku a donc préféré les terrains européens pour envoyer un message clair à Didier Deschamps. Si l'ancien Parisien va devoir continuer à briller, Nkunku va sans doute devoir quitter Leipzig pour franchir un cap dans sa carrière. C'est sans doute la raison pour laquelle le milieu tricolore de 24 ans a confié sa destinée à Pini Zahavi. Chelsea, Manchester City et le Real Madrid sont déjà sur les rangs. Nul doute qu'évoluer dans l'un de ses clubs apporterait sans doute encore un peu plus de crédit à celui qui n'a jamais été aussi proche de l'Équipe de France...