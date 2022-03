Le Borussia Dortmund a pris une décision radicale pour Erling Braut Haaland

La suite après cette publicité

Touché fin janvier contre Hoffenheim (3-2) à la cuisse, Erling Braut Haaland est toujours sur le flanc. L'attaquant norvégien de 21 ans, qui a marqué 23 buts et délivré 6 offrandes en 20 matches cette saison, a déjà manqué 16 matches et a été blessé pendant 87 jours depuis le début de la saison. Performant malgré les blessures, Erling Braut Haaland doit néanmoins faire attention à ne pas voir son corps se fragiliser.

Et justement, Bild explique que le Borussia Dortmund va faire davantage attention à son joueur. «C'est une histoire diffuse. Nous ne voulons plus tomber sur quelque chose de nouveau et lui non plus. Nous ne voulons pas jouer avec sa santé. Pour être honnête, je dois dire que cela peut prendre quelques jours de plus» a notamment expliqué son coach Marco Rose. Pour éviter de mettre la suite de sa saison en danger, le Borussia Dortmund ainsi qu'Erling Braut Haaland vont donc prendre plus de temps que prévu afin qu'il revienne à 100 % de ses capacités. L'objectif c'est qu'il soit présent dans deux semaines afin d'affronter l'Arminia Bielefeld.