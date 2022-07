Ligue 1 : la programmation complète de la 5e journée

La Ligue de Football professionnel enchaîne. Après avoir dévoilé le programme de la 4e journée, c'est au tour de la 5e journée, prévue en milieu de semaine, d'être détaillée. Qui dit journée en milieu de semaine dit programme chargé.

On retrouvera une première salve de rencontres à 19 heures, avec notamment l'OL face à Auxerre et Monaco face à Troyes. Puis deuxième salve à 21 heures avec le PSG et l'OM sur le pont, respectivement face à Toulouse et Clermont.

La programmation TV complète de la 4e journée de Ligue 1

Mercredi 31 août à 19h00 sur Prime Video

Olympique Lyonnais – AJ Auxerre

Angers SCO – Stade de Reims

AS Monaco – ESTAC Troyes

Montpellier Hérault SC – AC Ajaccio

RC Strasbourg Alsace – FC Nantes

Mercredi 31 août à 21h00 sur Prime Video

Olympique de Marseille – Clermont Foot 63

Stade Rennais FC – Stade Brestois 29

RC Lens – FC Lorient

Mercredi 31 août à 21h00 sur Canal+ Foot

Toulouse FC – Paris Saint-Germain

Mercredi 31 août à 21h00 sur Canal+ Sport 360

LOSC Lille – OGC Nice