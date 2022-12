Coupe du Monde 2022, Argentine - France : l'étrange soirée de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

À l'image de l'ensemble de sa Coupe du Monde 2022, la rencontre de Kylian Mbappé pourrait être divisée en deux parties. Avant de devenir le sauveur de l'équipe de France en s'offrant un doublé en toute fin de match, le Parisien n'a clairement pas été au rendez-vous de cette finale perdue face à l'Albiceleste (3-3, t.a.b. 4-2). En effet, il a quasiment tout raté, ne faisant aucune différence sur son côté gauche. L'atout offensif numéro 1 de l'équipe de France a été très décevant jusqu'à son premier but sur pénalty (80e). Il a d'ailleurs réveillé toute l'équipe de France avec lui grâce à ce premier coup d'éclat.

Le meilleur buteur de l'histoire en finale tout simplement

Quelques minutes plus tard, il inscrivait un doublé, synonyme d'égalisation. Sa reprise foudroyante, tel Zinédine Zidane en finale de la Ligue des Champions 2002 face au Bayer Leverkusen, faisait mouche (82e) et libérait définitivement une équipe de France bien pâlotte jusque-là. Le natif de Bondy a montré toute l'étendu de son talent avec ses deux actions qui ont sauvé la finale des Bleus. En prolongation, le joueur de 23 ans a montré encore un petit peu plus qu'il était peut-être le meilleur joueur du monde actuellement en marquant un deuxième pénalty, là où Harry Kane avait failli (118e).

En inscrivant trois buts lors de cette finale, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la compétition dans les finales. Grâce à son triplé ce dimanche, plus son but contre la Croatie en 2018, le joueur du Paris Saint-Germain compte désormais quatre réalisations en finale des deux Coupes du Monde auxquelles il a participé. Il dépasse ainsi les Brésiliens Pelé et Vavà, Zinédine Zidane et l'Anglais Geoff Hurst, qui comptabilisent tous trois buts. À 23 ans, il représente le présent, mais aussi et surtout le futur de l'équipe de France.

L'avenir lui sourit déjà

Outre ses statistiques mirobolantes qui confirment son nouveau statut avec les Bleus, Kylian Mbappé a été salué par plusieurs personnalités, dont Noël Le Graët. « On a joué des matchs de haut niveau, on a une belle équipe, qui est jeune, très jeune. Mbappé met 3 penaltys, il va très vite et est très fort. C'est l'homme de demain et même d'aujourd'hui » a notamment confié l'homme fort de la Fédération française de football.

Mêmes conclusions pour Nasser Al-Khelaïfi, qui s'est montré confiant pour l'avenir. « Je suis triste pour la France, en tant que président d'un club français. Triste pour Kylian, qui a fait un match plus que parfait. Si cela avait été moi, j'aurais donné deux coupes, une pour Kylian, une pour Leo. C'était difficile pour moi, je suis Français. Mais je suis aussi content pour Leo, c'est la cerise sur le gâteau, il le mérite et Kylian a encore des années pour regagner une Coupe du Monde », a déclaré le président du PSG. Des paroles qui devront faire plaisir au principal intéressé.